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В центре Екатеринбурга вновь установили абажуры Тимофея Ради

Известный уличный художник Тимофей Радя в одиннадцатый раз установил абажуры на фонарных столбах в Екатеринбурге на аллее напротив оперного театра. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Тимофей Радя — известный уличный художник из Екатеринбурга. Абажуры напротив оперного театра на проспекте Ленина стали для горожан традицией. Впервые инсталляция появилась зимой 2013 года и вызвала широкий общественный резонанс. Тогда абажуры были установлены без согласования с мэрией.

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