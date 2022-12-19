В Челябинске резко похолодает после дождя

Вечером 19 декабря в Челябинске резко похолодает. По разным прогнозам ожидается от -8 до -15 градусов Цельсия. Об этом сообщил вице-мэр по дородному хозяйству Андрей Ксензов на аппаратном совещании в администрации сегодня. Сейчас в городе идет дождь.

По его словам, сегодня на улицы города выведут максимальное количество техники для ликвидации последствий снегопадов. Так, в Центральном районе будут работать две дополнительные колонны, в Советском и Тракторозаводском – четыре, Курчатовском и Кулининском – три, в Металлургическом и Ленинском – по три колонны. Еще 44 единицы техники дополнительно будут чистить тротуары.

В связи с резким похолоданием на опасных участках будут применять противогололедные средства.