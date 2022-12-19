Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны оценило эффективность работы ЗРПК «Панцирь» на Украине в 100%

Минобороны России отчиталось о работе зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в ходе военной операции на Украине. Как сообщает ведомство, расчеты российской системы способны в течение нескольких секунд обнаруживать и уничтожать цели в воздухе, демонстрируя стопроцентную результативность работы.

При помощи мониторов операторы ЗРПК способны определить, что происходит на расстоянии в десятки километров, уточнили в министерстве. Каждую смену они определяют в небе несколько целей. При попадании цели в зону поражения, начинается работа всех систем «Панциря», после чего начальник расчета принимает решение, какое вооружение применить.

Кроме того, по данным ведомства, системы обнаружения ЗРПК «Панцирь» позволяют операторам вычислять в воздухе не только крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, но и бытовые беспилотные летательные аппараты размером 30 на 30 см.

Российский самоходный ЗРПК наземного и морского базирования «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности. Модификация «Панцирь-С1» оснащена многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км. Масса комплекса — до 30 тонн.

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...