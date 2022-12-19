Минобороны оценило эффективность работы ЗРПК «Панцирь» на Украине в 100%

Минобороны России отчиталось о работе зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в ходе военной операции на Украине. Как сообщает ведомство, расчеты российской системы способны в течение нескольких секунд обнаруживать и уничтожать цели в воздухе, демонстрируя стопроцентную результативность работы.

При помощи мониторов операторы ЗРПК способны определить, что происходит на расстоянии в десятки километров, уточнили в министерстве. Каждую смену они определяют в небе несколько целей. При попадании цели в зону поражения, начинается работа всех систем «Панциря», после чего начальник расчета принимает решение, какое вооружение применить.

Кроме того, по данным ведомства, системы обнаружения ЗРПК «Панцирь» позволяют операторам вычислять в воздухе не только крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, но и бытовые беспилотные летательные аппараты размером 30 на 30 см.

Российский самоходный ЗРПК наземного и морского базирования «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности. Модификация «Панцирь-С1» оснащена многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км. Масса комплекса — до 30 тонн.

Милена Костерева