Биатлонист из Удмуртии Александр Корнев выиграл спринт на этапе PARI Кубка России

Александр Корнев из Удмуртии стал первым в спринте на этапе PARI Кубка России по биатлону, проходившем 17 декабря в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики. 21-летний биатлонист из Удмуртии прошел оба рубежа без промахов и продемонстрировал лучшую скорость на лыжне. Это первая личная победа Александра Корнева на взрослом уровне, ранее он становился первым в общем зачете юниорского Кубка IBU сезона-2021/2022.

Второе место занял Максим Цветков из Санкт-Петербурга, третье — Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область и Алтайский край. Еще один спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов оказался на 12-м месте.