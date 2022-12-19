В аэропорту Челябинска задержали вылет более десяти рейсов

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Челябинска задержали вылет как минимум 13 рейсов. Некоторые самолеты улетели с опоздание на 7-9 часов. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что причиной задержки рейсов стало обледенение полосы. Согласно онлайн-табло вовремя не смогли улететь три вечерних самолета в Москву и Сочи. Так, по расписанию время вылета последнего 20:40, вылетел борт из аэропорта только в 5:55. Два самолета до Москвы на 22:40, покинули Челябинск в 5:32. Кроме того, задержаны три утренних рейса в Санкт-Петербург, четыре в Москву, а также в Ханты-Мансийск и Сургут.

Помимо этого три рейса прилетели с опозданием, еще шесть задерживаются. Время задержки составляет 6-4 часа.