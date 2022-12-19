Арбитражный суд приостановил приватизацию соликамских электросетей

ОАО «МРСК Урала» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать незаконной приватизацию соликамского МУП «Городские коммунальные электрические сети». Об этом сообщает Ura.ru.Арбитраж наложил обеспечительные меры и приостановил процедуру приватизации учреждения.

МУП «Городские коммунальные электрические сети» долгое время находились в аренде у ОАО «МРСК Урала», но договор был расторгнут из-за нарушения условий контракта. Ранее бывший вице-премьер Прикамья Антон Удальев, выступая в заксобрании, оценивал стоимость МУП «Городские коммунальные электрические сети» в 1 млрд руб.