В Краснодаре при пожаре в хостеле «Уютный дом» эвакуировали 30 человек

В Краснодаре при пожаре в хостеле «Уютный дом», расположенном на улице Индустриальной, эвакуировали 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 18 декабря в 20:25. Первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия в 20:32. Возгорание трехэтажного административного здания произошло на площади 100 кв. м. Общая площадь пожара ранга 2 БИС составила 400 кв. м. В тушении задействовали три звена газодымозащитной службы. Полностью ликвидировать возгорание удалось 19 декабря к 01:50.

Пострадавших нет. Всего к тушению огня привлекли 91 человека и 21 единицу техники.

Анастасия Донскова

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