Продукция УЗПМ вошла в «100 лучших товаров России»

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Продукция Уральского завода противогололедных материалов стала победителем федерального этапа юбилейного – 25-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» экспертная комиссия отметила многокомпонентные экологичные средства против зимней скользкости «Бионорд универсальный» и «Бионорд тротуары». Согласно положению конкурса в течение двух лет эта продукция может маркироваться знаком «Сто лучших товаров России» на паспортах качества. Заслуженную награду вручили директору по развитию УЗПМ Халэфу Гильфанову.

Высокая оценка экспертной комиссии – это результат успешной работы всего коллектива УЗПМ по разработке и внедрению уникальных для отечественной промышленности технологий по содержанию дорог в зимний период. Вопросам качества и экологической безопасности продукции на предприятии уделяется особое внимание. Именно поэтому УЗПМ первым в России получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ на противогололедные материалы.

Одним из показателей качества продукции является его высокая эффективность: в случае «Бионорда» – это снижение до 30% зимней аварийности и до 50% гололедного травматизма в городах присутствия. Состав реагента, а также форма и размер гранул обеспечивают необходимый уровень сцепления с дорогой на всех типах покрытий, эффективно плавят лед при крайне низких температурах. Сегодня продукция УЗПМ поставляется в 60 городов России и страны Таможенного союза. «Бионордом» обрабатывают улично-дорожную сеть городов-миллионников, федеральные трассы и мосты, объекты культурного наследия и здравоохранения, энергетические комплексы и аэропорты.

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– Современный многокомпонентный противогололедный материал и правильное его использование – залог безопасной, комфортной зимы с минимальными затратами, – прокомментировал директор по развитию УЗПМ Халэф Гильфанов. – Завод оснащен новейшим оборудованием, позволяющим производить любые составы для разных климатических условий и областей применения: от тротуаров и дорог до авиа- и железнодорожных отраслей. Предприятие оперативно реагирует на постоянно меняющиеся в зависимости от обстоятельств запросы рынка, выполняя все требования, предъявляемые к экологической безопасности и качеству продукции. И сегодняшняя награда тому подтверждение.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ», входит в бизнес-сообщество WTG) – одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки «БИОНОРД». Продукция поставляется более чем в 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века», имеет всю необходимую разрешительную документацию: экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации «Промтехстандарт». В составе основных производственных активов ООО «УЗПМ» – производственная площадка в г. Краснокамске Пермского края и на территории Индустриального парка «ТОС» г. Долгопрудного Московской области.