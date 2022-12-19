Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве с декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков

Вчера, 18 декабря, в Москве сугробы за сутки выросли на 25 см, заявил ТАСС заммэра Петр Бирюков. По его словам, с начала декабря в городе выпало 2,5 месячной нормы осадков.

Он рассказал, что в воскресенье к уборке снега дополнительно привлекли 40 тыс. человек. Всего убирались около 120 тыс. работников, задействовали порядка 14,2 тыс. единиц техники. Он добавил, что убирать улицы продолжают и ночью.

«Что касается декабря, то за последние 80 лет он такой, наверное, впервые... Только сегодня, за сутки 25 см в отдельных местах города и того больше, более 60% месячной нормы — 39 см»,— уточнил господин Бирюков.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 19 декабря, в течение дня в городе будет –2...–4°С (в Подмосковье –2...–7°С), облачно с прояснениями, гололедица, местами небольшой снег. 20 декабря в Москве прогнозируется –6...–8°С (по области –4...–9°С), также будет преимущественно без осадков, гололедица.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...