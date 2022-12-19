В Москве с декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков

Вчера, 18 декабря, в Москве сугробы за сутки выросли на 25 см, заявил ТАСС заммэра Петр Бирюков. По его словам, с начала декабря в городе выпало 2,5 месячной нормы осадков.

Он рассказал, что в воскресенье к уборке снега дополнительно привлекли 40 тыс. человек. Всего убирались около 120 тыс. работников, задействовали порядка 14,2 тыс. единиц техники. Он добавил, что убирать улицы продолжают и ночью.

«Что касается декабря, то за последние 80 лет он такой, наверное, впервые... Только сегодня, за сутки 25 см в отдельных местах города и того больше, более 60% месячной нормы — 39 см»,— уточнил господин Бирюков.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 19 декабря, в течение дня в городе будет –2...–4°С (в Подмосковье –2...–7°С), облачно с прояснениями, гололедица, местами небольшой снег. 20 декабря в Москве прогнозируется –6...–8°С (по области –4...–9°С), также будет преимущественно без осадков, гололедица.

Лаура Кеффер