ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Адмиралом»

В понедельник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с ХК «Адмирал» (Владивосток). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК «Адмирал» из 40 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 22 и занимает пятое место в конференции «Восток». По итогу прошлой встречи команд в текущем сезоне победу со счетом 1: 2 одержал «Адмирал».

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» в этом сезоне была с ХК «Трактор» (Челябинск). Матч завершился победой уральской команды со счетом 2:1. С начала сезона команда «ХК Автомобилист» провел 40 игр, в 28 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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