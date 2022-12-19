В новосибирских аптеках резко вырос спрос на антибиотики

Повышенный спрос на антибиотики и лекарства для детей отмечается в Новосибирской области, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона заместитель главы областного минпромторга Максим Останин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

«Крупные торговые аптечные сети подтверждают повышенный спрос. По антибиотикам - объем в региональной аптечной сети составляет 86 тыс. упаковок. Это минус 5% к уровню прошлой недели», - сказал он. Господин Останин также сообщил, что «соответствующих препаратов» нет в 3% точках продаж из 10,2 тыс. В тоже время он отметил, что оптовыми компаниями приняты меры по увеличению поставок. «В ближайшую неделю, до четверга, ожидается поставка 102 тыс. упаковок. При этом ситуация требует дополнительного внимания – за последние две недели фиксируется повышение спроса на детские лекарства», - сказал он.

«Сейчас у нас ОРВИ, поэтому основное – это противовирусные и жаропонижающие средства. По антибактериальной терапии – в достаточном количестве есть запасы во всех медорганизациях, средний объем – на три месяца», - сказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Задача минпромторга перед новогодними праздниками создать повышенный запас препаратов, чтобы удовлетворить любой спрос. Задача медиков - более активно информировать пациентов, что самолечение - это вред»,- сказал губернатор Андрей Травников.

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Анна Егорова