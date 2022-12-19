Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Урал» в трех сетах

В выездном матче 13-го тура мужской волейбольной Суперлиги новосибирский «Локомотив» разгромил «Урал». Встреча прошла в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Гости выиграли в трех сетах – 3:0 (25:21, 25:20, 25:23). Больше всех очков среди игроков «Локомотива» набрал сербский легионер Дражен Лубурич – 18.

В результате этой победы новосибирцы набрали 28 очков. В турнирной таблице они обошли «Урал» и заняли четвертую строчку.

24 декабря «Локомотив» проведет первый матч «Финала четырех» Кубка России. В Новом Уренгое он встретится с местным «Факелом».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский