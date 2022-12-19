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Назначен новый начальник Сибирского окружного управления транспортной полиции

Президент РФ Владимир Путин назначил новым начальником Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу полковника Игоря Бояринова. Об этом сообщили в ведомстве.

«Перед вами стоят непростые задачи, но полагаю, что ваш опыт позволит определить правильный вектор в руководстве и принимать грамотные решения на новом месте службы», — напутствовал нового руководителя начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал Олег Калинкин. Игорь Бояринов представлен коллективу управления. Его предшественник Дмитрий Курсанов оставил должность осенью.

Игорь Бояринов родился в 1966 году в городе Тара Омской области. Полковник имеет два высших образования: в 1987 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в 2013 году – Академию управления МВД России. В 1992 году он поступил на службу в органы внутренних дел и начал свой трудовой путь с должности оперуполномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Затем занимал различные должности в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, возглавлял Ростовское линейное управление МВД России. В дальнейшем руководил Владивостокским линейным управлением МВД России. В октябре 2019 года был назначен на должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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Илья Николаев

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