Факельное горение ликвидировано на Марковском месторождении в Иркутской области

Пожар на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализован, сообщили в ГУ МЧС по региону. Факельное горение на площадке буферных емкостей ликвидировано в 02:24 местного времени. Проводится тушение отдельных очагов. Угрозы для населения нет, отметили в ведомстве.

Возгорание на технологической установке комплексной подготовки природного газа на месторождении произошло вчера поздно вечером. В МЧС сообщили, что площадь пожара составила около 1 тыс. кв м. К 00:30 местного времени стало известно, что площадь пожара составляет 400 кв м.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пострадали семь человек. «Два человека - в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших - в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно», - сказал он.

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Анна Егорова