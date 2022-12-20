Приложение, написанное студенткой МГПУ, поможет распознать инсульт

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) разработали приложение Alarm, которое учит распознавать признаки инсульта. Кроме того, приложение дает навыки оказания первой помощи пострадавшим при ударе током, сильном ожоге, кровотечении. Проект реализуется в рамках работы в университетском акселераторе стартапов «Моло.Ко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно статистике ВОЗ, каждый пятый пострадавший в экстремальной ситуации погибает из-за того, что ему не оказали первую помощь до приезда скорой. Многие люди просто не знают, что делать, теряются, иногда действуют абсолютно противоположно тому, как предписывают правила первой доврачебной помощи. В сознательном возрасте мало кто из россиян считает для себя необходимым пройти специальные курсы по оказанию первой помощи, а на школьных уроках ОБЖ эта тема хоть и обязательна для изучения, но чаще всего дети еще не осознают всю ее важность.

Как раз в первую очередь для школьников команда студентов колледжа МГПУ и придумала приложение Alarm. Приложение работает в технологии дополненной реальности. На экране смартфона можно увидеть все манипуляции, которые необходимы для спасения человека в разных ситуациях. При наведении телефона на ровную поверхность, пол или стол, на экране появляется сначала модель лежащего человека, потом всплывают признаки инсульта («искажение предметов», «нарушение речи»), которые нужно, как в игре, правильно собрать.

Когда этот уровень без ошибок пройден, на втором этапе обучающей игры начинается виртуальное оказание помощи. Вокруг модели всплывают предметы — тонометр, подушка — выбрать нужно то, что пригодится в экстренных ситуациях. Спойлер: телефон брать в первую очередь, чтобы вызвать скорую. Но если даже курсант и ошибется, приложение подскажет. Ведь оно обучающее.

На третьем уровне проверяются теоретические знания — нужно ли кормить / поить пострадавшего, стоит давать ли таблетки, скажем, для снижения давления? Кстати, при оказании первой помощи препараты категорически давать нельзя. Как раз для этого в образовательном приложении есть кнопка «Ничего не делать», а если по незнанию выбрать опцию «Дать таблетки», можно прочитать и запомнить, почему же этого делать не стоит.

После завершения игры вместо game over на экране появляется: «Приехала скорая помощь. Спасибо, что не прошли мимо и помогли человеку».

Идейный вдохновитель команды — 17-летняя студентка направления «Специальное дошкольное образование» колледжа МГПУ Анна Макарова — дополненной реальностью увлеклась еще в детстве. «Я мечтала создать линзы дополненной реальности, оказалось, что «умную» контактную линзы уже придумали. Тогда я решила разработать приложение для линз дополненной реальности,— рассказывает Анна.— Зарегистрировалась на акселераторе “Моло.Ко”, увидела тему “AR в образовании” и поняла: это мое. Может, в будущем получится объединить “Аларм” с AR-линзами».

«Приложение по первой помощи имеет потенциал как для образовательных организаций, так и для широкой аудитории, потому что навык оказания первой помощи нужен каждому, и взрослому, и ребенку. Этот стартап может пойти в массы»,— оценила разработку студентов начальник управления инновационной политики МГПУ Светлана Шилкина.

Но содержание такого приложения, чтобы его использовать как обучающее пособие, должно быть одобрено Минздравом РФ, отметил эксперт по первой помощи центра «Шанс на спасение» Владимир Федянин: «После этого приложение можно применять в дополнение к курсу по оказанию первой помощи, для тестирования на знание теоретической базы, но надо учесть, что оно не заменит практических занятий, которые надо каждому из нас проходить ежегодно».

Стоит отметить, что оказать помощь пострадавшему могут и дети, и взрослые, имеющие соответствующую подготовку, рассказал Владимир Федянин, который отметил, что никакой судебной ответственности за оказание первой помощи без образования не предусмотрено, и посоветовал тем, кто прошел курсы, присоединиться к программе «Спасатель рядом», установив в телефоне одноименное приложение — оно помогает найти ближайшего к месту происшествия опытного спасателя, который и поможет пострадавшему до прибытия скорой.

Как раз азам первой помощи начинают учить еще в школе на уроках ОБЖ, но в годичных школьных кружках спасению жизни, отрабатыванию приемов и алгоритмов до автоматизма уделяется больше времени и внимания. Как рассказал Сергей Никитин, который работал в скорой помощи, а теперь в московской школе №2065 преподает первую помощь старшеклассникам из кадетских и медицинских классов, что у них каждое занятие посвящено одной из важных тем: сердечно-легочная реанимация, остановка кровотечений, признаки инсульта, если их быстро определить и правильно действовать, можно спасти чью-то жизнь. «В начале занятий я рассказываю ребятам теорию, показываю видео. Подобное приложение могло бы пригодиться, если оно реалистичное и соответствует всем симптомам и клиническим показаниям, помогает их дифференцировать»,— отметил Сергей Никитин.

Анна и ее команда продолжают совершенствовать программу. Пока у приложения небольшой спектр возможностей, но это уже не бета-версия, а полноценный продукт, который можно найти в магазинах приложений для смартфонов. В планах — добавить больше функций, чтобы максимально охватить программу по ОБЖ, охране труда и даже по другим школьным предметам, таким как история и литература. Молодые изобретатели уверены: для дополненной реальности границ нет. Так же думают и в клубе студенческих стартапов «Моло.Ко», который создали в университете специально для поддержки команд молодых изобретателей: «Моло.Ко» — это и есть «Молодые команды».

«К нам приходят студенты с проектами, мы помогаем им раскрутить замыслы, подаем их заявки на грантовые конкурсы. В университете образовался пул проектов, мы ищем талантливые студенческие команды, которые хотят взять на себя ответственность и обязательство вести эти проекты, прорабатывать их суть. Среди всех проектов AR — самый масштабный»,— говорит начальник отдела развития стартап-инфраструктуры Максим Бернадинер.

При поддержке своих кураторов, Анна Макарова и ее команда подают заявки на конкурсы и гранты, которые помогут их разработке выйти на серьезный коммерческий уровень.

Татьяна Мейлахс