Праздники — это стресс. Как с ним справиться?

Наступает время рождественских, новогодних праздников, а значит, будет много встреч, застолий, прогулок и т. п. Есть люди, для которых все это травмирующие факторы.

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От одного списка дел, которые непременно нужно сделать до и во время праздинков, у человека, привыкшего к размеренной жизни без особых событий, голова пойдет кругом. Добавьте сюда еще необходимость увидеться с массой родственников, знакомых и не слишком знакомых, и вы легко поймете, что даже для умеренного социопата это чудовищное испытание, констатирует Келли Мур, директор центра психологических служб в Высшей школе прикладных психологических исследований им. Генри Рутгерса в Нью-Брансвике, штат Нью-Джерси.

«Но стресс — неизбежная часть любой жизни,— продолжает Мур,— и первое, что нужно сделать, чтобы с ним справиться,— обратить внимание на себя и помнить, что стрессовое состояние пройдет более или менее бесследно, если обеспечить себе надежную поддержку. Скажем, та самая надоедливая рутина, та скучная предсказуемость, которая, может быть, не всегда нравится человеку,— один из лучших способов преодолеть стресс. Пересмотрите телевизионное шоу, какое вам нравилось, продолжайте свою собственную традицию пить чай в пять часов вечера, не отказывайте себе в составлении плейлиста любимых мелодий на день! Все это принесет вам чувство покоя, все это поможет справиться с праздничным стрессом».

А праздничных стрессов множество. Финансовый: чудовищные рождественские траты не могут не волновать человека со скромным достатком или богатого, но ведущего аккуратную бухгалтерию. Эпидемиологический: ковид никуда не делся, пребывание в толпе даже знакомых людей резко увеличивает шансы подхватить коронавирус — да и не только его. Социальный: надо контактировать с родней или знакомыми, с которыми связаны неприятные воспоминания или печальные истории. Да даже отсутствие на празднике умерших друзей или родных доставляет ранимым людям тяжелые мучения: какое Рождество, если на нем нет дедушки, всегда являвшегося в образе Санта-Клауса? А пищевой стресс, вызванный необходимостью съедать значительно больше, причем необычной еды, сладкой, жирной или острой.

Дополнительное беспокойство — дети, особенно подросткового возраста. Для них эти праздники — важный момент в социализации, во взрослении, но они не видят опасностей: от отравлений алкоголем и наркотиками до травмирующих ситуаций, в том числе сексуального характера.

Мур предлагает справляться со всеми этими вызовами максимально простыми способами. Не участвовать в неприятных встречах — или отдавать себе отчет в том, что встреча будет неприятной и минимизировать этот эффект. Держаться диетических правил. Не выбрасывать деньги на ветер, а обдумывать качество подарка каждому конкретному человеку — это обдумывание несет дополнительный антистрессовый эффект. Сказать детям, что родители хотели бы знать больше об их жизни в безалаберные праздничные дни и настаивать на этом, объясняя, что речь идет не об ограничении свободы, а о беспокойстве старших, имеющем иррациональный характер.

И всегда, всегда оставляйте себе время, чтобы устроить себе лично что-то приятное, не связанное с праздниками или связанное, но именно ваше, заключает Мур.

Ольга Грибова