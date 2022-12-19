Экс-премьер СССР Рыжков: на постсоветском пространстве можно создать объединение по примеру ЕС

Бывший председатель совета министров СССР, сенатор Николай Рыжков считает, что воссоздание Советского Союза в его прошлом виде невозможно. Однако он считает, что нужно стараться объединить государства на постсоветском пространстве по примеру Евросоюза.

«В том виде, в котором существовал СССР, воссоздать его невозможно. Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа - Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях»,— сказал господин Рыжков «РИА Новости».

По мнению сенатора, не нужно воссоздавать СССР «по облику и подобию 1922 года», потому что государство — «это живой организм», который развивается, стареет и болеет.

30 декабря исполняется 100 лет со дня основания СССР. Николай Рыжков в 1982–1985 годах был секретарем ЦК КПСС, в 1985–1990 годах — членом политбюро ЦК КПСС, а в 1985–1991 годах — председателем совета министров. В 1991 году занял второе место на выборах президента РСФСР. С 1995 года господин Рыжков работал депутатом Госдумы, с 2003 года — членом Совета федерации.

Что привело к развалу СССР — в материале «Ъ» «"Она простерла щупальцы в Кремль"».

Леонид Уварчев