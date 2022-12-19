Семь человек пострадали при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

В Иркутской области ликвидирован пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Пострадали семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии — их отправили в Братск с помощью санавиации, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram.

Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек получил обморожение ног, он будет лечиться амбулаторно.

Господин Кобзев утверждает, что сейчас угрозы для населения нет. В ликвидации пожара участвовали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании и пожарно-спасательные части нескольких населенных пунктов. Всего к работам привлекались 155 человек и 37 единиц техники.

Пожар произошел накануне, 18 декабря, ночью на технологической установке комплексной подготовки природного газа. МЧС сообщало о факельном горении. Площадь пожара достигала 1 тыс. кв. м.

Леонид Уварчев