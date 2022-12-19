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Зеленский: отвоевание Крыма началось в головах людей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у украинского общества появилось желание «отвоевания Крыма». По мнению главы государства, нужно «быть готовыми идти, ибо никто просто так не отдаст» полуостров. Россия присоединила Крым в 2014 году.

«Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей. Это очень важно. В нашем внутреннем желании. <...> Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть»,— сказал господин Зеленский французским телеканалам TF1 и LCI.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. Глава государства называл среди причин начала боевых действий риск попытки Киева взять Крым под свой контроль.

Леонид Уварчев

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