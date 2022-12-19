В Пулково самолет остановили на взлетной полосе для снятия пассажира

Самолет вернулся с руления на взлетно-посадочной полосе в петербургском аэропорту Пулково из-за происшествия с пассажиром, сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы». Что именно произошло на борту, не уточняется.

«По решению экипажа воздушное судно вернулось с руления, и была вызвана полиция для снятия с рейса одного из пассажиров»,— сообщила пресс-служба ТАСС.

Незадолго до этого РЕН ТВ и Telegram-канал Baza сообщили о задержании в аэропорту депутата Госдумы от «Единой России» и экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога. Неизвестно, связаны ли эти инциденты, однако, по данным Baza, депутат был задержан в ходе конфликта в баре аэропорта.

Леонид Уварчев