На трассе под Белгородом в ДТП погибли двое мужчин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «жуткой аварии», которая вечером 18 декабря произошла на трассе Белгород-Губкин под Сергиевкой. В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин погибли, а еще троих бригады скорой медицинской помощи осмотрели на месте. Им госпитализация не потребовалась.

Как уточнил в своем телеграм-канале господин Старовойт, он поручил вице-губернатору Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии «и доложить»: «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших».

Андрей Цветков