Эрдоган объявил, что дальность полета турецкой ракеты «Тайфун» достигнет тысячи километров

Дальность полета турецкой баллистической ракеты «Тайфун» достигнет 1 тыс. км, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в октябре, во время испытаний ракета пролетела расстояние 561 км.

«Дальность полета ракеты "Тайфун" была заявлена равной 560 км… Теперь мне сказали, что мы достигнем 1 тыс. км»,— заявил господин Эрдоган (цитата по Anadolu).

Агентство Bloomberg в октябре отмечало, что ракета пролетела наибольшее расстояние по сравнению с любым подобным оружием, произведенным в Турции. По данным агентства, секретный ракетный проект, получивший название «Тайфун», осуществляется уже несколько лет. По информации газеты Yeni Akit, ракета разработана турецкой компанией Roketsan.

Мария Федотова