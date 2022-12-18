Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган объявил, что дальность полета турецкой ракеты «Тайфун» достигнет тысячи километров

Дальность полета турецкой баллистической ракеты «Тайфун» достигнет 1 тыс. км, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в октябре, во время испытаний ракета пролетела расстояние 561 км.

«Дальность полета ракеты "Тайфун" была заявлена равной 560 км… Теперь мне сказали, что мы достигнем 1 тыс. км»,— заявил господин Эрдоган (цитата по Anadolu).

Агентство Bloomberg в октябре отмечало, что ракета пролетела наибольшее расстояние по сравнению с любым подобным оружием, произведенным в Турции. По данным агентства, секретный ракетный проект, получивший название «Тайфун», осуществляется уже несколько лет. По информации газеты Yeni Akit, ракета разработана турецкой компанией Roketsan.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...