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Удобство в наследство

Классические модели BoConcept

В 2022 году известный скандинавский производитель мебели и предметов декора BoConcept отмечает 70-летие — хороший повод вспомнить о легендарных моделях фабрики, которые доступны для заказа, и изучить коллекцию, выпущенную по торжественному случаю.

Диван Carmo

Диван Carmo

Фото: BoConcept

Диван Carmo

Фото: BoConcept

Компания началась с того, что в 1952 году краснодеревщики Енс Эртхой и Таге Мёльхольм открыли мастерскую по производству корпусной мебели. Все, что у них было в те времена,— профессиональные навыки и стремление добиться успеха. Первым предметом, выпущенным мастерской, стали компактные и удобные секционные шкафы из дуба и ореха. Постепенно BoConcept расширяла ассортимент и из небольшого ателье выросла в крупный бренд с 300 магазинами в более чем 60 странах мира. Из ключевых моделей, вызвавших интерес у публики, стоит отметить выпущенную в конце 1970-х модульную систему книжных полок Flexi, которую покупатель мог собирать самостоятельно, как конструктор, в разных конфигурациях. В 1993-м появился модульный стеллаж Basic из МДФ. Благодаря разным вариантам отделки этот предмет можно было полностью кастомизировать. Когда в конце 1990-х компания начала выпускать мягкую мебель, линейка стартовала с эргономичных модульных диванов, которые за счет большого выбора обивочных тканей и кожи легко адаптировались для того или иного помещения.

Диван Berne, кресла Princeton, cтеллаж Bordeaux, cтолики Madrid, торшер Kip

Диван Berne, кресла Princeton, cтеллаж Bordeaux, cтолики Madrid, торшер Kip

Фото: BoConcept

Диван Berne, кресла Princeton, cтеллаж Bordeaux, cтолики Madrid, торшер Kip

Фото: BoConcept

Один из ведущих дизайнеров, давно сотрудничающих с BoConcept, Хендрик Педерсен говорит, что его фантазию всегда подстегивают не абстрактные идеи, а конкретные задачи. Мебелью должно быть удобно пользоваться, она не должна устаревать, должна быть качественной и эргономичной. Это один из главных принципов компании. Педерсен — создатель иконы датского, да и в целом скандинавского дизайна кресла Imola. Дизайнер вспоминает, что сначала речь шла о классическом кресле для гостиной, он предложил компании несколько вариантов, включая экспериментальный, который в итоге и пошел в тираж. К слову, в BoConcept всегда приветствовали эксперименты, будь то дизайнерские решения или новаторские бизнес-модели (взять хотя бы интервенции на китайский рынок еще в начале 1990-х). Наряду с вещами датских дизайнеров у марки есть коллекции мировой звезды с британскими и египетскими корнями Карима Рашида и одного из главных японских новаторских бюро Nendo.

Кресло Imola

Кресло Imola

Фото: BoConcept

Кресло Imola

Фото: BoConcept

Очень популярное и выпускаемое до сих пор кресло Imola присутствовало в том числе в сериале «Suits» («Форс-мажоры») про амбициозных нью-йоркских юристов. В этом кресле удобно сидеть и полулежать, оно нравится детям, ведь туда можно забраться с ногами и устроиться, как в гнезде.

В начале 2000-х компания стала развивать направление дизайнерских услуг. У BoConcept можно не только купить мебель, но и заказать дизайн интерьера — в виде консультации или проекта. Марка обучает своих сотрудников в головном офисе, это обязательная для всех стажировка. Кстати, и в России в этом году у бренда круглая дата — 20 лет на рынке.

Архивное фото фабрики, 1950-е годы

Архивное фото фабрики, 1950-е годы

Фото: BoConcept

Архивное фото фабрики, 1950-е годы

Фото: BoConcept

Важный для BoConcept год, 2022-й, отметили знаковой коллекцией. В нее вошли предметы, спроектированные Хендриком Педерсеном и Мортеном Георгсеном, который также уже четверть века сотрудничает с брендом. Педерсен придумал эргономичный диван Berne с выверенным соотношением глубины сиденья и высоты спинки в сочетании с жесткостью подушек. Георгсен создал кресло Princeton Lounge и письменный стол Kingston. Их отличает лаконичный дизайн и продуманные детали. Письменный стол, например, оснащен встроенным ящиком для ноутбука. Визуальный образ коллекции — легкий, лаконичный. Благодаря тонким металлическим ножкам предметы не выглядят тяжеловесными. Палитра — любимая скандинавами нейтральная: дизайнеры считают, что такие универсальные вещи не могут устареть или надоесть.

Марина Волкова

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