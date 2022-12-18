В соцсетях перепутали Самару и Тюмень

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В соцсетях распространяется видео, где массовое ДТП в Тюмени выдают за свежую аварию на фоне гололеда в Самаре. Инцидент в сибирском городе произошел еще в начале ноября.

Авария на видео, которое на самом деле сняли в Тюмени, быстро разошлась по самарским сообществам и чатам. Пользователи соцсетей быстро заметили, что город на видео совсем не похож на Самару, а развязка на Московском шоссе выглядит по-другому.

Видео тюменской аварии, выдаваемой за ДТП в Самаре, до сих пор распространяется по самарским сообществам в соцсетях, но крупные группы уже удалили посты.

Евгений Чернов