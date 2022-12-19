Материалы сайта 19.12.2022, 07:29 Регионы, где подорожает ТО легковой машины с 1 января 2023 года Выйти из полноэкранного режима Регион Действующий тариф Новый тариф Приморский край 983 1022 Карелия 764 913 Мордовия 505 913 Ханты-Мансийский автономный округ 681 913 Чувашия 557 913 Алтайский край 552 913 Ставропольский край 603 913 Астраханская область 778 913 Калужская область 591 913 Костромская область 620 913 Курская область 524 913 Оренбургская область 474 913 Смоленская область 583 913 Амурская область 1300 1409 Ленинградская область 990 1073 Камчатский край 840 1337 Хабаровский край 851 922 Московская область 710 940 Республика Татарстан 510 913 Орловская область 300 913 Челябинская область 568 913 Псковская область 631 913 Свердловская область 498 913 Еврейская автономная область 949 1006 Омская область 376 913 Мурманская область 947 1004 Новосибирская область 520 913 Сахалинская область* 1223 1325 Тюменская область 596 913 Ямало-Ненецкий автономный округ 595 913 Тульская область 530 913 Калининград 634 1111 Санкт-Петербург 881 1544 Севастополь 559 913 Новосибирская область 520 913 Якутия 807 913 Магаданская область 707 913 Красноярский край 735 913 Москва 720 913 Брянская область 376 913 Тамбовская область 600 913 Самарская область 460 913 Пензенская область 472 913 Хакасия 460 913 Калмыкия 678 941 Открыть в новом окне Источник данных: документы субъектов федерации. * Максимальная цена для одной из тарифных зон.