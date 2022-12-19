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Коммерсантъ FM
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Регионы, где подорожает ТО легковой машины с 1 января 2023 года

Регион Действующий тариф Новый тариф
Приморский край 983 1022
Карелия 764 913
Мордовия 505 913
Ханты-Мансийский автономный округ 681 913
Чувашия 557 913
Алтайский край 552 913
Ставропольский край 603 913
Астраханская область 778 913
Калужская область 591 913
Костромская область 620 913
Курская область 524 913
Оренбургская область 474 913
Смоленская область 583 913
Амурская область 1300 1409
Ленинградская область 990 1073
Камчатский край 840 1337
Хабаровский край 851 922
Московская область 710 940
Республика Татарстан 510 913
Орловская область 300 913
Челябинская область 568 913
Псковская область 631 913
Свердловская область 498 913
Еврейская автономная область 949 1006
Омская область 376 913
Мурманская область 947 1004
Новосибирская область 520 913
Сахалинская область* 1223 1325
Тюменская область 596 913
Ямало-Ненецкий автономный округ 595 913
Тульская область 530 913
Калининград 634 1111
Санкт-Петербург 881 1544
Севастополь 559 913
Новосибирская область 520 913
Якутия 807 913
Магаданская область 707 913
Красноярский край 735 913
Москва 720 913
Брянская область 376 913
Тамбовская область 600 913
Самарская область 460 913
Пензенская область 472 913
Хакасия 460 913
Калмыкия 678 941

Источник данных: документы субъектов федерации.

* Максимальная цена для одной из тарифных зон.

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