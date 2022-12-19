Предлагаемые цели федпроекта по развитию индустрии разработки видеоигр до 2030 года

Цель 2023 2025 2027 2030 Разработаны и изданы видеоигры для консолей и ПК уровня AA (шт.) 0 5 10 40 Число зарубежных пользователей российских AAA- и AA-игр для ПО, консолей и мобильных устройств (чел.) 0 1 млн 100 млн 1 млрд Число российских образовательных организаций, готовящих специалистов для видеоигровой индустрии (шт.) 25 30 40 50 Число разработанных российских движков для производства видеоигр (шт.) 0 1 2 4 Число российских компаний—разработчиков видеоигр (шт.) 55 150 300 700