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Коммерсантъ FM
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Предлагаемые цели федпроекта по развитию индустрии разработки видеоигр до 2030 года

Цель 2023 2025 2027 2030
Разработаны и изданы видеоигры для консолей и ПК уровня AA (шт.) 0 5 10 40
Число зарубежных пользователей российских AAA- и AA-игр для ПО, консолей и мобильных устройств (чел.) 0 1 млн 100 млн 1 млрд
Число российских образовательных организаций, готовящих специалистов для видеоигровой индустрии (шт.) 25 30 40 50
Число разработанных российских движков для производства видеоигр (шт.) 0 1 2 4
Число российских компаний—разработчиков видеоигр (шт.) 55 150 300 700

Источник: предложения АНО АРКИВС по развитию индустрии разработки видеоигр.

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