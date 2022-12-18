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Скончался основатель ГК «Электроника» Александр Кузнецов

Основатель и генеральный директор нижегородской группы компаний «Электроника» Александр Кузнецов скончался 18 декабря на 64-м году жизни. Об этом сообщили в региональном отделении «Опоры России».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Александр Кузнецов родился в 1959 году в Нижнем Новгороде, окончил педагогический университет. Работал учителем, в 1988 году основал компанию «Электроника» и руководил ею вместе с братом Сергеем Кузнецовым. Компания выросла в региональную группу, занимающуюся гостиничным бизнесом, торговыми центрами, сетью кинотеатров «Империя грез» и спортивными клубами.

Прощание состоится 20 декабря в 12:00 в соборе Александра Невского на Стрелке, 3А.

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