Скончался основатель ГК «Электроника» Александр Кузнецов

Основатель и генеральный директор нижегородской группы компаний «Электроника» Александр Кузнецов скончался 18 декабря на 64-м году жизни. Об этом сообщили в региональном отделении «Опоры России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Александр Кузнецов родился в 1959 году в Нижнем Новгороде, окончил педагогический университет. Работал учителем, в 1988 году основал компанию «Электроника» и руководил ею вместе с братом Сергеем Кузнецовым. Компания выросла в региональную группу, занимающуюся гостиничным бизнесом, торговыми центрами, сетью кинотеатров «Империя грез» и спортивными клубами.

Прощание состоится 20 декабря в 12:00 в соборе Александра Невского на Стрелке, 3А.