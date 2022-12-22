Кредиты ждут заемщиков

Наметившееся снижение темпов роста потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может привести к ухудшению финансовых показателей компаний сектора и сокращению инвестиционных программ. А значит, объемы кредитования также будут снижаться, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сектор энергетики — один из наиболее привлекательных для кредиторов, так как несет стратегическую важность для региона Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко В 2022 году в большей степени кредиты привлекались на модернизационные планы и поддержание текущей мощности Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сектор энергетики — один из наиболее привлекательных для кредиторов, так как несет стратегическую важность для региона Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко В 2022 году в большей степени кредиты привлекались на модернизационные планы и поддержание текущей мощности Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото

Предприятия энергетики остаются привлекательными заемщиками для банков, однако в ближайшее время кредитование сектора будет сокращаться. Электроэнергетическая отрасль является одной из основополагающих отраслей, без полноценного функционирования которой невозможно нормальное развитие экономики в целом, говорит эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский. Такое положение, по его словам, обуславливает постоянную высокую востребованность и значимость электроэнергетического сектора, что является базой для его устойчивости. Соответственно, банки охотно кредитуют этот сектор.

Как отмечает господин Красновский, основными игроками сектора электроэнергетики Санкт-Петербурга являются АО «Концерн "Росэнергоатом"» (входит в группу ГК «Росатом», кредитный рейтинг АКРА — ААА(RU), прогноз «Стабильный»), ПАО «ТГК-1» (входит в группу ПАО «Газпром», кредитный рейтинг АКРА — ААА(RU), прогноз «Стабильный») и ПАО «Ленэнерго» (входит в группу ПАО «Россети», кредитный рейтинг АКРА — ААА(RU), прогноз «Стабильный»). Указанные группы компаний имеют низкий кредитный риск и, как правило, являются желанными клиентами для банков, добавляет эксперт.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева среди наиболее привлекательных заемщиков энергорынка региона также отмечает ТГК-1, «Россети Ленэнерго» и Петербургскую сбытовую компанию (все компании работают в секторе электроэнергетики). Госпожа Кулиева согласна, что сектор энергетики — один из наиболее привлекательных для кредиторов, так как несет стратегическую важность для региона. Однако она добавляет, что какого-либо значительного роста объемов кредитования в 2022 году по отношению к прошлому году не наблюдалось, наоборот, очевидно сокращение. «Компании завершили активную инвестиционную фазу замещения и строительства новых блоков к 2020–2021 годам, что привело к значительному росту показателей прибыльности и EBITDA и сокращению долговой нагрузки»,— объясняет госпожа Кулиева.

В целом объем кредитования промышленного сектора Петербурга в январе — августе 2022 года вырос на 25% (год к году), до 528 млрд рублей, приводят данные в ФГ «Финам». Однако эксперты компании отмечают, что рост был обеспечен в основном сильным результатом апреля, когда объем выдач взлетел более чем в три раза и составил 204 млрд рублей. Заметный прирост наблюдался также в марте (+65% к марту 2021), до 88 млрд рублей, тогда как в остальные месяцы фиксировался значительный спад в годовом выражении. В июле и августе спад достигал 42%.

Зависит от спроса

В настоящий момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается снижение темпов роста потребления электроэнергии, что может привести к его падению к концу текущего года, считает господин Красновский. «Эта тенденция, на наш взгляд, продолжится в 2023 году. В свою очередь, падение потребления электроэнергии приведет к снижению финансовых показателей компаний электроэнергетического сектора, что может привести к снижению объемов инвестиционных программ компаний и умеренному росту их долговой нагрузки — на 10–20%»,— рассуждает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев, об устойчивости сектора электроэнергетики в 2022 году можно судить по данным о динамике спроса на электроэнергию, который за девять месяцев вырос на 1,8% (год к году). «СО ЕЭС перестал публиковать данные о потреблении электроэнергии с октября, что связано, как мы полагаем, с ухудшением конъюнктуры. Тем не менее по 2022 году мы ожидаем рост спроса в пределах 0,8%. Этому способствовала относительно успешная переориентация российской экономики на восточное направление: наилучшие результаты по энергопотреблению показали ОЭС Востока и Сибири»,— делится аналитик.

Энергетический сектор экономики не всегда считался одним из наиболее устойчивых, потому что большое влияние на его прибыль оказывали мировые цены на энергоресурсы и стоимость российской национальной валюты, рассуждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На фоне внешних ограничений и снижения стоимости нефти и газа компании отрасли в следующем году останутся привлекательными, полагает он.

При этом наиболее устойчивыми должны оказаться компании, которые работают преимущественно на внутренний рынок, добавляет господин Чернов. В текущих условиях такими для банков могут быть компании по генерации и распределению электроэнергетики, тем более что при снижении стоимости нефти и газа стоимость генерации электроэнергии также падает, а выручка этих компаний, напротив, увеличивается, подчеркивает он. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области к таким компания эксперт относит «Россетти Северо-Запад», ОГК-2, ТГК-1.

Кредиты подорожали

Главным параметром, который изменился в рамках кредитования энергокомпаний в текущем году, стали процентные ставки, считает господин Ковалев. Риски в экономике РФ за последний год значительно выросли, что отражает более высокие нормы дисконта, да и сама ключевая ставка показывала высокую волатильность с февраля 2022 года, в связи с чем увеличение процентных расходов по итогам девяти месяцев наблюдалось у подавляющего числа компаний сектора, указывает аналитик. Цели кредитования, по мнению господина Ковалева, изменились не так сильно. Преимущественно компании пользуются заемными средствами для финансирования инвестиционных программ. Что касается импортозамещения, которое очень актуально для сектора на данный момент, то конкретную долю кредитов под эти цели выделить сложно с учетом того, что эта информация не разглашается компаниями, добавляет аналитик.

Большинство кредитов в секторе все еще направлено на инвестпрограммы. По словам госпожи Кулиевой, в 2022 году в большей степени кредиты привлекались на модернизационные планы и поддержание текущей мощности. С точки зрения условий кредитования, как и раньше, большая часть кредитов привлекалась в рублях со ставками «ключевая ставка ЦБ + маржа от 1,5–3%», поясняет она. «Стратегии импортозамещения еще не утверждены и не реализованы, и мы также не наблюдали никаких новых заимствований, направленных на эти цели»,— добавляет госпожа Кулиева.

Что же касается заимствований на рынке облигаций, то сейчас, по словам госпожи Кулиевой, облигационные займы не столь интересны, так как компании находятся в заключительной инвестфазе, их долговая нагрузка крайне низкая, и они очень интересны ключевым кредиторам — банкам. Последние предлагают энергокомпаниям рыночные привлекательные ставки и сроки финансирования.

В ПАО «Россети Ленэнерго» рассказали, что в начале 2022 года компания столкнулась со значительным удорожанием и уменьшением срока предоставления заемных средств — 1–1,5 года вместо привычных трех лет. «В середине года ситуация выровнялась, однако сейчас вновь отмечается ухудшение условий кредитования со стороны банков. В этой связи многие компании в конце года увеличили объем привлечения средств путем размещения облигаций для того, чтобы фиксировать ставку на более продолжительный срок»,— отметили в ПАО «Россети Ленэнерго».

Применительно к «Россети Ленэнерго» рынки долгового капитала в настоящее время не дают более привлекательных условий по сравнению с классическим кредитованием. Экономический эффект минимален, и компания надеется на изменение конъюнктуры в начале 2023 года. В целях диверсификации долгового портфеля «Россети Ленэнерго» регулярно отслеживают рынок долгового капитала, пояснили в компании. В настоящее время у компании размещены два займа БО-03 и БО-04 на общую сумму 10 млрд рублей. Цели привлечения, как правило,— рефинансирование долгового портфеля и инвестиции. Компания привлекает средства на инвестиционную и текущую производственно-хозяйственную деятельность при наличии фактических потребностей.

Сроки меняются

Как отмечает господин Чернов, в течение 2022 года условия кредитования менялись несколько раз вслед за ключевой ставкой, которая за год корректировалась восемь раз. В марте, апреле, мае и июне ставки были высокими, поэтому объемы кредитования в эти месяцы падали. Однако из-за отсутствия возможности займов на внешних рынках российским компаниям приходилось идти на эти условия, но с возможностью дальнейшего рефинансирования займов. «Пожалуй, именно рефинансирование займов в текущем году стало главным трендом. А во втором полугодии ключевая ставка ЦБ начала снижаться, а объемы кредитования и рефинансирования — увеличиваться»,— говорит господин Чернов.

«2022 год наглядно продемонстрировал реализацию риска роста плавающей процентной ставки, что отразилось в ужесточении внутренних требований некоторых компаний в части запрета на привлечение долга не на фиксированных условиях. Из-за того, что в текущей ситуации достаточно сложное построение долгосрочного финансового прогноза, изменились сроки кредитования компаний с долгосрочных на среднесрочные»,— рассказывает господин Красновский.

Как правило, потребность компаний электроэнергетического сектора в заемных средствах обусловлена капитальными вложениями в техническое обслуживание или создание новых основных средств и пополнением оборотных средств, отмечает эксперт. В части пополнения оборотных средств, по его словам, в большинстве случаев используются возобновляемые кредитные линии или факторинг. Для реализации капитальных вложений, которые в электроэнергетике имеют продолжительные сроки окупаемости, как правило, используются долгосрочные кредиты или облигационные займы, добавляет господин Красновский.

Виктория Алейникова