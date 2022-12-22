Куда уходит власть

По мнению ряда чиновников, в нынешней ситуации выгоднее быть в государственных, чем работать в бизнес-структурах. Несмотря на это, в последний год в правительстве ни городского, ни федерального уровня не было больших назначений из деловой среды, зато некоторые госслужащие пересели за руль промышленных предприятий. Корреспондент BG Яна Щукина разбиралась, чем занимается плеяда выпускников Смольного, покинувшая администрацию Петербурга после смены главы города в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эксперты видят недостаток нынешней команды Смольного в дефиците руководителей с электоральным опытом Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Представители «старой гвардии» чиновников ищут себя в деле: бывший вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов зарегистрировал ИП под своим именем, а его экс-коллега Евгений Елин возглавил совет директоров S7 Group Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Эксперты видят недостаток нынешней команды Смольного в дефиците руководителей с электоральным опытом Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Представители «старой гвардии» чиновников ищут себя в деле: бывший вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов зарегистрировал ИП под своим именем, а его экс-коллега Евгений Елин возглавил совет директоров S7 Group Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С точки зрения рынка труда в Санкт-Петербурге в целом количество вакансий за год (статистика hh.ru по состоянию на 7 декабря 2022) сократилось на 17%, при этом прирост размещенных на портале резюме составил 12%. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний, банков, автомобильного бизнеса, специалистов по HR и консультантов.

В марте 2022 года единственной сферой, показавшей прирост, была госслужба. Она, исходя из индекса HeadHunter, который показывает, сколько человек в данный момент претендует на одну вакансию в различных профессиональных областях, оказалась одной из самых востребованных. В майском исследовании HeadHunter 70% респондентов отметили, что рассматривают работу в государственной организации. Доля готовых там трудиться выше в старших возрастных группах. При прочих равных, несмотря на отмеченные опрошенными недостатки, 60% выберут работу в государственной организации, 40% — в частной.

В марте 2022 года на одном из отраслевых мероприятий в Петербурге чиновники среднего ранга, приветствовавшие представителей бизнеса, добродушно поддерживали последних: по их словам, после 24 февраля 2022 года быть госслужащим было намного выгоднее. Но прошел почти год, а частный сектор продолжает сражаться за свое существование. Как заявляла в нескольких интервью специалист по социально-экономическому развитию российских регионов Наталья Зубаревич, весной многие эксперты ожидали сильного спада экономики, однако он был постепенным, а в некоторых отраслях динамика восстановилась. «Помирать — не в традиции российского бизнеса»,— комментировала эксперт, подчеркивая, что бизнес-процессы адаптируются.

От частного к общественному

По мнению заведующей кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инны Ветренко, сращивание бизнеса и политики характерно для Санкт-Петербурга и для России в области представительной, то есть выборной, но не исполнительной власти. Бизнесмены хотят защищать свои интересы, лоббировать их в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, поэтому в составе представительного органа города — регионального парламента, одна треть — это участники делового сообщества, говорит госпожа Ветренко.

Некоторые бизнесмены рвутся во власть за административным ресурсом, чтобы завести нужные связи, считает главный редактор издания «Новый взгляд» Елена Крайт: капитал уже заработали, а после желают усилить свои позиции близостью к власти.

В исполнительной власти, по описанию госпожи Ветренко, карьерная траектория, как правило, выстраивается таким образом: с низов муниципальной власти или государственных структур люди доходят до высоких постов исполнительной власти, до должностей вице-губернатора или губернатора. Из нынешних обитателей администрации Петербурга эксперт приводит в пример Алексея Корабельникова. До назначения на должность вице-губернатора по финансам он возглавлял одноименный комитет, но пришел во власть из международной консалтинговой компании EY. Вице-губернатора Сергея Дрегваля также можно отнести к этой категории, хотя он возглавлял энергокомплексы со смешанным государственным и частным капиталом, добавляет госпожа Ветренко. На этом, отмечают опрошенные BG специалисты, в нынешней команде Смольного примеры перехода из бизнеса во власть заканчиваются.

Из кабинета в офис

Госпожа Крайт вспоминает один из последних уходов из Смольного в бизнес: экс-глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк нашла на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация». По данным BG, она курирует развитие предприятий ОСК на Дальнем Востоке. Там же трудится ее бывший начальник Георгий Полтавченко, ныне — председатель совета директоров корпорации. Сменщик госпожи Бабюк в администрации Петербурга — Роман Голованов, руководивший коминвестом с 2019 по 2022 год,— 20 октября назначен советником губернатора Санкт?Петербурга. Его бывшие обязанности временно исполняет заместитель — Иван Складчиков.

Другой экс-вице-губернатор города Евгений Елин после ухода из Смольного в 2021 году возглавил космическое направление S7 Group, а после, сообщил он BG, возглавил совет директоров компании. Игорь Албин, работавший в команде экс-губернатора города Георгия Полтавченко, рассказал, что сейчас является советником ректора Горного университета Владимира Литвиненко и председателя правления Газпромбанка.

В конце 2019 года яркой перестановкой во властных структурах было появление Максима Соколова (бывшего главы Минтранса России, после отставки некоторое время проработавшего в ЛСР) сначала на должности вице-губернатора Петербурга, а затем — в роли руководителя АвтоВАЗа. «Несмотря на то что автопром ассоциируется с государственными структурами и мы развиваем его на всех уровнях, это все-таки бизнесовая должность. Надо сказать, что Максим Соколов эффективно обжился на новом месте и хорошо работает, но я считаю, что команда Смольного потеряла амбициозного, молодого и очень мобильного управленца»,— подчеркивает госпожа Ветренко.

До 2018 года из Смольного чиновники в основном уходили в крупный бизнес: ВТБ (экс-вице-губернатор Петербурга Юрий Молчанов) и ЛСР (Максим Соколов). В 2022 году некоторые пробуют новые виды деятельности. Так, обратила внимание газета «Деловой Петербург», бывший вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов зарегистрировал ИП под своим именем.

А ряд бывших высокопоставленных госслужащих вообще не планирует свою карьеру в разрезе бизнеса и власти, учитывая обстоятельства отставки. Стоит вспомнить нашумевшее дело бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, связанное со строительством «Газпром Арены». В 2022 году — Сергея Харлашкина, экс-чиновника Смольного и Ленинградской области, которому вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как охарактеризовал ситуацию один из собеседников BG, уже не работающий в Смольном, этап работы в администрации Петербурга лучше не комментировать, чтобы «не привлекать внимание санитаров».

Текущий цикл

Получивший должность в 2019 году, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже не раз сменил состав правительства. По словам президента фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилла Страхова, недостаток петербургской команды — это дефицит руководителей с электоральным опытом, в отличие от Москвы. «Аппаратный опыт Александра Беглова и Сергея Собянина похож: обком партии, первый вице-губернатор, полпредство, администрация президента. Но Собянин с начала 1990-х постоянно участвовал в выборах: депутата, спикера регионального парламента, губернатора. И это принципиально отличает стиль его работы: он умеет и любит взаимодействовать с избирателями. Команде губернатора Петербурга остро не хватает чиновников, умеющих апеллировать к обществу, выстраивать механизмы обратной связи, завоевывать общественную поддержку»,— говорит он.

Инна Ветренко считает, что к декабрю 2022 года состав петербургской администрации наконец-то сложился. «У губернатора эта команда получилась далеко не сразу. Мы видели большое количество изменений, приглашений специалистов из регионов. Сейчас команда достаточно работоспособная, но в отношении имиджа губернатора стоило бы поработать представителям Смольного и пресс-службе»,— добавляет эксперт.