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Свободный выбор

Малый бизнес

Объявленная в сентябре частичная мобилизация затронула широкие слои населения, в том числе и сообщество малого и среднего предпринимательства (МСП). С конца 2010 года в Петербурге оно росло и увеличилось как минимум на 16,7%, превысив 350 тыс. предприятий. Многие из них созданы молодыми креативными людьми в сфере услуг: общепита, дизайна и IT. Как эти проекты пережили 2022 год, спрашивала корреспондент BG Яна Щукина.

Покинувшие Петербург владельцы микро- и малых фирм продолжают руководить командами из новых локаций, а нередко — находясь между странами. Для части из них вопрос о дальнейшем существовании дела стоит ребром

Покинувшие Петербург владельцы микро- и малых фирм продолжают руководить командами из новых локаций, а нередко — находясь между странами. Для части из них вопрос о дальнейшем существовании дела стоит ребром

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Покинувшие Петербург владельцы микро- и малых фирм продолжают руководить командами из новых локаций, а нередко — находясь между странами. Для части из них вопрос о дальнейшем существовании дела стоит ребром

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Пока довольно трудно сказать, сколько соискателей трудоспособного возраста покинули страну, поскольку люди пересекают границу по разным причинам, а потом возвращаются. Этих цифр нет даже у официальных ведомств России и других государств, куда направились россияне, говорит руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. По самым оптимистичным оценкам экспертов, минимальное количество близко к 300 тыс. человек.

Голова отдельно

Часть выехавших из страны молодых людей — владельцы малого и среднего бизнеса Петербурга. Далеко не все готовы комментировать свои действия по сохранению бизнеса даже на анонимных основаниях. По словам Андрея Андреева, председателя совета московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры», руководить операционным процессом предприятия профи может и из-за границы.

«Широко развитая система электронной цифровой подписи позволяет удаленно заключать сделки, сдавать налоговую отчетность и совершать иные действия, для которых ранее было необходимо личное присутствие. Еще один вариант — оформление доверенности на сотрудника, который будет исполнять обязанности руководителя. Ее желательно заверить у нотариуса»,— добавляет он.

Оба этих формата позволяют главе фирмы и дальше осуществлять управление бизнесом, принимать решения, общаться с подрядчиками, партнерами и контрагентами, но избавляет от необходимости личного присутствия даже для подписи документов, подчеркивает господин Андреев. Однако, когда директор оставляет свою организацию и позволяет ею управлять по доверенности, значительно возрастают риски рейдерского захвата и негативных последствий ввиду неверных стратегических решений управленца на месте, начиная со снижения доходов, заканчивая развалом компании.

Руководитель креативного агентства из Петербурга отмечает, что организовать управление компанией дистанционно в 2022 году во многом помогла пандемия 2020–2021 годов. «Коррективы приходится вносить из-за разницы во времени: в Европе нужно вставать ощутимо раньше, в Средней Азии, наоборот,— засиживаться допоздна. В этом плане повезло релокантам в Израиле, Турции или ОАЭ, там время не отличается или почти не отличается от московского»,— делится он.

Несоразмерный обмен

Если владельцы и руководители МСП еще могут управлять бизнесом дистанционно, то некоторым из их компаний необходимо физическое присутствие людей в магазинах, шоурумах и барах Петербурга. С начала частичной мобилизации компании столкнулись с миграцией трудоспособного населения из страны: сотрудники уезжали в Казахстан, Турцию, Индонезию, рассказывает HR-директор УК Fivelemonsgroup (управляет брендом «ПризываНет») Елена Романова.

Генеральный директор Infoline Иван Федяков относит компанию к малому бизнесу. В офисе агентства работает около 60 человек, говорит он. Сам господин Федяков продолжает управлять компанией дистанционно, но сосредоточен на развитии бизнеса в Центральной Азии и ОАЭ. По его словам, с конца сентября на удаленную работу за пределами России перешли шесть человек (10% штата компании), при этом лишь трое из них — мужчины. «Мы лояльно относились к решениям сотрудников, потому что частный бизнес лучше понимает, что такое стоимость кадров. Это не просто зарплата, которую надо выплачивать другому человеку, а обучение, поиск и оплата хантинга. Только государственный бизнес, где люди скорее служат, чем работают, относится к штату легче»,— считает он. В начале частичной мобилизации, рассказывает господин Федяков, правительство Петербурга предлагало предприятиям предоставить списки, в которых включались до 30% штатного расписания мужчин, которым обеспечивали «бронь» в обмен на 10% военнообязанных в компании, которым разрешалось вручить повестки на рабочем месте.

Руководитель креативного агентства из Петербурга в разговоре с BG отметил, что большинство военнообязанных сотрудников покинули территорию РФ. «Повесток через работодателя мы не распространяли, но мы малый бизнес, к нам просто не было таких запросов»,— говорит он.

«Мы никому не советовали работать из дома, переезжать в другую страну и не настаивали на подобном. Так же, как и государство обещало поддержку семьям мобилизованных, мы в компании по возможности старались помочь своим сотрудникам»,— комментирует свои действия руководитель Санкт-Петербургского офиса торгово-производственной компании ЦКТ Алексей Биляк.

Между тем, по данным BG, ряд крупнейших подразделений госкорпорации «Росатом», расположенных в Петербурге, разрешали своим сотрудникам более месяца работать удаленно из других стран, а также рассматривали временную релокацию в другие города России, например, Нижний Новгород.

Основатель винтажного магазина Fjordcloth Vintage Артем Чернов отмечает, что в его штате работает шесть человек, половина из которых мужчины. «Во время мобилизации мы давали полную свободу действий и выбора нашим сотрудникам, но ребята приняли решение остаться и продолжить работать, отчасти потому что они не попадали под призыв. Идею о продаже или релокации бизнеса мы не рассматриваем»,— подчеркивает он.

В тех компаниях, которые попадали под аккредитацию Минцифры, предприниматели брали на себя координацию по всем вопросам получения отсрочки: сотрудника «вели» от сбора пакета документов и корректного заполнения формы на Госуслугах до похода в военкомат, рассказывает директор по развитию бизнеса компании Vinteo (разрабатывает решения для видеоконференцсвязи) Борис Попов.

Исполнительный директор логистической компании «Транс Синергия» Станислав Станкевич, комментируя действия компании в период частичной мобилизации, говорит, что предприятие в случае призыва гарантировало сохранение рабочих мест и оказание помощи мобилизованному и его семье.

Перспективы развития

Рынок труда, вероятно, будет мигрировать в еще более «женскую» сторону, отмечает Наталья Данина из hh.ru. «Мы заметили, что соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. По нашим данным, можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев. В силу этого на собеседования начали активнее звать женщин. Это подтверждает аналитика hh.ru: на первой неделе сентября в 59% случаев приглашения получали женщины, в 41% — мужчины. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали реже звать на 5,3%»,— приводит статистику специалист.

С ней не согласна Елена Романова из Fivelemonsgroup: «С точки зрения найма мало что изменилось. Для работодателей по-прежнему во главе стоят квалификация и опыт приглашаемых сотрудников. При этом, как было сказано ранее, половозрастные характеристики не защищают от текучести по причине частичной мобилизации, так как женщины в случае релокации уезжают вслед за своими родственниками мужского пола».

С точки зрения поиска квалифицированных кадров с ней согласны Борис Попов из Vinteo, Алексей Биляк из ЦКТ и Станислав Станкевич из «Транс Синергии». Однако, подчеркивает последний, точно можно сказать, что в связи с отъездом большого количества мужчин все чаще на собеседованиях в компанию видят женщин.

Руководитель креативного агентства из Петербурга принимает решения о найме сотрудников исходя из того, что мобилизация в любой момент может быть возобновлена. «На собеседованиях, безусловно, мы уточняем про планы по переезду и планируем дальнейшую работу с учетом вероятного отъезда. Но мы по-прежнему ориентируемся в первую очередь на профессиональные качества кандидата, его опыт и соответствие навыков потребностям клиента»,— комментирует он.

Опрошенные BG предприниматели разошлись во мнениях, какую сферу деятельности для МСП они могли бы считать наиболее стабильной и безопасной в России в наступающем 2023 году.

Артем Чернов оптимистичен: «Еда и одежда — это основные потребности людей, а значит, в любой ситуации — будь это война, пандемия или другие катаклизмы — мы будем актуальны, учитывая, что наш сегмент задевает абсолютно разные классы. Большинство сфер бизнеса, доступных обычным гражданам, так или иначе пострадали в 2022 году. Мне кажется, при пессимистичных прогнозах в сфере бизнеса актуальным останется только продажа товаров повседневного спроса. Пока мы занимаемся своим любимым делом и не строим долгосрочных планов».

«Пока мы продолжаем работать, обеспечивая оставшихся и уехавших людей доходом. Я не считаю, что мое дело будет актуальным в ситуации полномасштабной войны или перехода к плановой экономике. Более того, я практически уверен, что в этом случае бизнес придется закрыть или свести его к минимуму. Но и повлиять на это, к сожалению, нет никакой возможности. Остается только следовать правилу: делай, что должно, и будь, что будет. Этот год показал, что стабильности нет ни в одной стране и ни в одной сфере»,— заключает другой предприниматель из Петербурга.

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