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Пермская лыжница вновь заняла второе место на этапе Кубка страны

В Кирово-Чепецке в рамках четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла гонка с раздельным стартом классическим стилем. Ее победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, Вероника Степанова. Второй финишировала представляющая Пермский край Мария Истомина. Напомним, что она также дважды была серебряным призером домашнего этапа Кубка в Чусовом.

«Что нужно сделать, чтобы догнать Степанову? Нужно сделать правильную работу. Сегодня мне бежалось ещё лучше, чем в Чусовом. Думаю, что за счёт стартов и скоростной работы мы уже выходим на новый уровень. Главный старт для нас — альтернативный чемпионат мира, будем готовиться к нему» - заявила после гонки Мария Истомина.

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