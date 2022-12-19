Депутата Пермской думы, уехавшего в Германию, исключат из комиссии по рассмотрению инициативных проектов

На рассмотрение Пермской думы поступил проект решения о делегировании депутатов в состав городской комиссии по рассмотрению инициативных проектов. Проект опубликован на сайте думы. В комиссию предлагается направить депутата от КПРФ Илью Власова, председателя комитета по местному самоуправлению и регламенту Василия Кузнецова, председателя комитета по социальной политике Наталью Рослякову и руководителя комитета по городскому хозяйству Максима Спиридонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также документ отменяет предыдущее решение думы о делегировании в состав комиссии. Этим решением в комиссию был включен депутат Сергей Захаров, в этом году уехавший в Германию изучать немецкий язык и литературу. После того как депутат покинул Россию, он был исключен из думской фракции «Единая Россия». Предполагается, что после изменения состава комиссии, место господина Захарова займет Илья Власов. Рассмотреть документ планируется на декабрьском пленарном заседании думы.

Комиссия рассматривает инициативы жителей Перми направленные на решение конкретных проблем в рамках вопросов местного значения. Эти проекты софинансируются из городского бюджета, однако для этого инициаторы должны профинансировать не менее 5% от общей стоимости проекта.