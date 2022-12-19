По решению суда участок с долгостроем «Треста №14» в Горном передадут «Фонду развития территорий»

Суд удовлетворил требования «Фонда развития территорий» о приобретении прав «Треста №14» на земельный участок с долгостроем в поселке Горный. Согласно решению арбитражного суда Пермского края, фонд также получит права на проектную документацию незавершенного объекта. Федеральный фонд выплатит возмещение всем дольщикам этого недостроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что дольщики долгостроя «Треста №14» в поселке Горный (ул. Конников, 3а) получат выплаты за свои помещения. Согласно судебному постановлению, в краевой прокуратуре поддержали удовлетворение требований фонда. Однако при определении размера выплат дольщикам необходимо включить в расчет требования участников строительства, которым ранее фонд отказал в возмещении. Такого же мнения придерживался и представитель учредителей «Треста №14». В фонде заявили, что требования дольщиков, которым отказали в выплате, должны рассматриваться в суде общей юрисдикции.

В рамках рассмотрения этого спора была проведена судебная экспертиза, которая определила рыночную стоимость участка с долгостроем в Горном в размере 92,4 млн руб. Из них 78,2 млн руб. являются причитающимися дольщикам выплатами

Суд решил передать права на незавершенный объект в Горном федеральному фонду. Фонд должен будет выплатить возмещение всем дольщикам долгостроя, включая тех, кому сначала отказали в выплатах (18,7 млн руб.).

Как пояснили в краевом минстрое, после выплаты компенсаций дольщикам по решениям судов права на долгострой передаются федеральному «Фонду развития территорий». Эта организация самостоятельно принимает решения о распоряжении имуществом. Чаще всего недвижимость выставляется на торги.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Кроме незавершенного дома в поселке Горный, у предприятия есть еще один недострой по ул. Сокольской, 10б. Этот объект завершит региональный фонд защиты прав граждан-участников строительства.