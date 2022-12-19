По решению суда участок с долгостроем «Треста №14» в Горном передадут «Фонду развития территорий»

Суд удовлетворил требования «Фонда развития территорий» о приобретении прав «Треста №14» на земельный участок с долгостроем в поселке Горный. Согласно решению арбитражного суда Пермского края, фонд также получит права на проектную документацию незавершенного объекта. Федеральный фонд выплатит возмещение всем дольщикам этого недостроя.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее стало известно, что дольщики долгостроя «Треста №14» в поселке Горный (ул. Конников, 3а) получат выплаты за свои помещения. Согласно судебному постановлению, в краевой прокуратуре поддержали удовлетворение требований фонда. Однако при определении размера выплат дольщикам необходимо включить в расчет требования участников строительства, которым ранее фонд отказал в возмещении. Такого же мнения придерживался и представитель учредителей «Треста №14». В фонде заявили, что требования дольщиков, которым отказали в выплате, должны рассматриваться в суде общей юрисдикции.
В рамках рассмотрения этого спора была проведена судебная экспертиза, которая определила рыночную стоимость участка с долгостроем в Горном в размере 92,4 млн руб. Из них 78,2 млн руб. являются причитающимися дольщикам выплатами
Суд решил передать права на незавершенный объект в Горном федеральному фонду. Фонд должен будет выплатить возмещение всем дольщикам долгостроя, включая тех, кому сначала отказали в выплатах (18,7 млн руб.).
Как пояснили в краевом минстрое, после выплаты компенсаций дольщикам по решениям судов права на долгострой передаются федеральному «Фонду развития территорий». Эта организация самостоятельно принимает решения о распоряжении имуществом. Чаще всего недвижимость выставляется на торги.
В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Кроме незавершенного дома в поселке Горный, у предприятия есть еще один недострой по ул. Сокольской, 10б. Этот объект завершит региональный фонд защиты прав граждан-участников строительства.