Краевые власти объявили конкурс на реконструкцию участка улицы Карпинского в Перми

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило открытый конкурс на выполнение работ по реконструкции участка пермской улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Как указано на сайте ЕИС «Закупки», начальная (максимальная) цена контракта — 2,1 млрд руб. Согласно проекту контракта, работы нужно начать выполнять 1 мая 2023 года, а завершить — 31 марта 2026 года. Также подрядчик при заключении контракта должен предоставить обеспечение в размере 30% от стоимости (63,2 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявки на конкурс принимаются до 17 января 2023 года. Комиссия планирует подвести итоги 20 января.

Проект реконструкции улицы Карпинского предусмотривает расширение проезжей части до шести полос, переустройство путепровода через железнодорожные пути и трамвайных путей, а также обустройство тротуаров, велодорожек, сетей наружного освещения и ливневой канализации. Стоимость работ ранее оценивалась в 2,8 млрд руб. Они будут финансироваться из бюджета Пермского края.