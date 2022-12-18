В Ижевске проводится подсыпка дорог противогололедным материалом

В столице Удмуртии проводится подсыпка магистралей противогололедным материалом, чтобы минимизировать образование наледи. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев по итогу совещания с подрядчиками, в рамках которого был составлен план действий в условиях ледяного дождя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, по словам господина Бекмеметьева, в случае необходимости на тротуарах, остановках и пешеходных переходах будет использоваться песчано-соляная смесь. «Этот материал в условиях сильного гололеда работает лучше реагента»,— подчеркнул глава города.

Отмечается, что в ходе предстоящих рейдов административная инспекция проконтролирует состояние крыш, козырьков подъездов и балконов. Вместе с тем жителей просят не перемещаться близко к зданиям, где в результате перепадов температур может образоваться наледь.