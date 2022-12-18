Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани в воскресенье нет

Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани в настоящее время нет, всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Уточняется, что за минувшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 288 машин и 347 пассажиров. По направлению к Крымскому мосту накопительные площадки в Славянске-на-Кубани выведены в резерв, они находятся в готовности к развертыванию при необходимости. В Красноармейском районе перехватывающая парковка по трассе Краснодар – Славянск – Темрюк в районе съезда к хутору Турковский, машины не принимает.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в Telegram, что 19 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами. Для грузового транспорта будут действовать альтернативные маршруты.

Михаил Волкодав

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