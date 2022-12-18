Прокуратура запросила для экс-руководителя НПФ «Стратегия» 4 года лишения свободы

Прокурор Анастасия Осипова запросила для экс-руководителя НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова наказании в 4 года лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 300 тыс. руб. Как пишет РБК Пермь, с соответствующим заявлением прокурор выступила на заседании суда 16 декабря. По версии гособвинения, господин Пьянков 26 октября 2016 года перечислил более 1,7 млн руб. в подконтрольное ООО «Кадровые услуги» под видом погашения задолженности АО НПФ «Стратегия». После чего деньги ,были потрачены «на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда».

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Представитель ГК «АСВ» Антон Цуканов поддержал позицию гособвинения и заявленный гражданский иск на 1,7 млн руб. Петр Пьянков, находящийся на свободе под подпиской о невыезде, назвал денежную операцию продолжением сделки, за которую был осужден в 2018 году. Адвокат Сергей Юркин попросил прекратить уголовное дело - за отсутствием события преступления в действиях подзащитного. Оглашение приговора ожидается 26 декабря.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Петра Пьянкова в конце сентября. Господин Пьянков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее Петр Пьянков привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и отбыл соответствующее наказание. В марте 2016 года «Стратегия», которая была одним из крупнейших НПФ в регионе, лишилась лицензии. В апреле того же года в отношении господина Пьянкова было возбуждено уголовное дело. Он был признан виновным в хищении средств фонда на 200 млн руб., легализации 150 млн руб. Имущество фонда было введено путем передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. В 2018-м Петр Пьянков был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб. Назначенный бизнесмену срок истекал 13 октября 2021 года, однако в мае прошлого года суд изменил вид наказания ему с лишения свободы в колонии-поселении на ограничение свободы с отбыванием дома в Перми.