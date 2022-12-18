Второе за день аварийной отключение в Краснодаре обесточило 5 улиц в Прикубанском округе

Второе за воскресенье аварийной отключение электричества в Краснодаре оставила без света пять улиц в Прикубанском округе. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба города (ЕДДС).

Отключение произошло из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, в итоге оказались отключены подстанция «СВ-327» и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Школьная, Пустовойта, Тихорецкая, Подсолнечная, Черниговская. На месте работает аварийная бригада.

Утром в воскресенье ЕДДС сообщила об аварии, в результате которой были отключены подстанция «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций в Карасунском округе. Без электричества несколько часов оставались жители улиц Радужная, Быкова, Наримановская, Ореховая, Курганная, Обрезная и Васюринская. К обеду авария была устранена.

Михаил Волкодав

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