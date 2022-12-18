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Коммерсантъ FM
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Тайвань оштрафует Foxconn за несанкционированные инвестиции в Китай

Вчера, 17 декабря, министерство экономики Тайваня заявило, что наложит штраф на одну из крупнейших технологических компаний страны, Foxconn, за нарушение местных законов, касающихся иностранных инвестиций и отношений с КНР.

Штраф связан с тем, что Foxconn заранее не уведомила тайваньские власти о своих планах инвестировать в китайскую компанию Tsinghua Unigroup, занимающуюся производством чипов. Еще в июле Foxconn сообщила о том, что купила долю в Tsinghua Unigroup через одно из своих китайских подразделений, тем самым вызвав вопросы у регуляторов. В минувшую пятницу Foxconn сообщила, что во избежание «неопределенности» решила продать свою долю в китайской компании за $772 млн.

Но это не остановило расследование тайваньских властей. Министерство экономики заявило, что, не уведомив комиссию по зарубежным инвестициям о своих планах, Foxconn нарушила местное законодательство, поэтому все равно будет наказана. Завтра, 19 декабря, министерство затребует у Foxconn полную информацию о покупке и продаже доли в китайской компании, чтобы рассчитать сумму штрафа.

Евгений Хвостик

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