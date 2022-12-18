В Тюменской области прогнозируют потепление и сильный ветер

В Тюменской области в понедельник, 19 декабря прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным информационного центра правительства Тюменской области местами ожидается сильный мокрый снег, гололед, резкое потепление до +1° и порывистый ветер до 16 м/с на юге региона.

Региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности предупреждает о том, что возможны аварии и инциденты на системах электроснабжения, затруднения в движении на дорогах, задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Рощино.

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