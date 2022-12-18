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Жителей Кубани решили убедить в пользе овощей и фруктов

С 19 по 25 декабря на Кубани пройдет Неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

В рамках профилактической недели пройдут выезды мобильного комплекса «Маршрут здоровья», школа здоровья при Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» в краснодарском микрорайоне им. Жукова, выезд профилактического проекта «ПРОдиабет» в Северский район, медицинско-профилактическая акция «День здоровья» в поликлинике Калининской центральной районной больницы.

Также в медицинских и образовательных учреждениях Кубани проведут лекции по правилам здорового образа жизни.

Михаил Волкодав

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