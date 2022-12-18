Саратовский губернатор поручил поставить на учет военнообязанных

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о постановке на воинский учет граждан 2006 года рождения и старше, не состоящих на нем. Документ появился на региональном официальном публикаторе нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бусаргин

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области Роман Бусаргин

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Согласно постановлению, в городах и районах Саратовской области должны быть созданы комиссии по постановке граждан на первоначальный воинский учет, которые будут иметь основной и резервный составы. Также документом утверждается перечень медицинских организаций, которые будут обследовать граждан, подлежащих постановке на учет.

Министерству образования региона поручено вместе с руководителями общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и вузов обеспечить явку обучающихся в военкоматы.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Сергей Петунин, Саратов