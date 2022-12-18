Мэрия снова выставила на торги под жилую застройку участки в Мотовилихе и Орджоникидзевском районе

Департамент имущественных отношений снова выставил на торги под многоквартирную застройку два земельных участка на ул. Фрезеровщиков, 34а и ул. Белозерской, 30а. Согласно электронной документации, аукционы на право аренды участков состоятся 26 января. Начальная стоимость и размер ежегодной арендной платы участка по ул. Фрезеровщиков, 34а площадью 16,8 тыс. кв. м – 47,2 млн руб. Начальная цена территории по ул. Белозерской, 30а (3,8 тыс. кв. м) – 2,9 млн руб.

Участок на ул. Фрезеровщиков, 34а расположен в Мотовилихинском районе Перми. Здесь можно заниматься среднеэтажной жилой застройкой. Срок аренды - 10 лет 8 месяцев. Этот участок администрация города выставляет на торги уже третий раз, на предыдущих аукционах объект никого не заинтересовал.

Территория по ул. Белозерской, 30а находится в микрорайоне Домостроительный Орджоникидзевского района города. Площадка подходит для многоквартирной жилой застройки, срок ее аренды - 5 лет 6 месяцев. В начале декабря по участку уже проходили торги, на участие в них поступило три заявки. Однако после трехкратного объявления предложения о начальной цене аукциона от участников не поступило ни одного предложения о стоимости лота. Торги признали несостоявшимися.