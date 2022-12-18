18 декабря в Катаре определится чемпион мира по футболу. В финале сыграют Аргентина и Франция. За несколько дней букмекеры так и не выделили фаворита в паре финалистов. Коэффициенты на победу команд практически равны. При этом большинство ставок в России приходится на успех латиноамериканцев. Также среди потока заключенных пари большое количество связано с Лионелем Месси. Расклады перед главным футбольным матчем четырехлетия спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с директором по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок» Владиславом Подберезным.

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— Футбольный мир разделился на два лагеря. Вы за кого — за Францию или за Аргентину?

— Лично я за Францию, скажу честно, хотя очень много моих знакомых и коллег болеют именно за Аргентину. При этом наши клиенты, судя по распределению ставок и коэффициентам, мне кажется, больше поддерживают латиноамериканскую команду. Если брать цифры на проход, то 65% поставили на Аргентину и 35% на Францию. Что касается исхода в основное время, распределение практически равное.

— Я могу сказать, что для меня фаворитами являются французы просто потому, что состав, атака и так далее. А аргентинцы, как сказал амбассадор «Лиги ставок» Евгений Евневич, это фавориты нашего сердца, нашей души, эмоций. И вот какой вопрос: много ли ставят на Месси? О нем разговоров больше, чем обо всех вместе взятых игроках, которые будут в финале.

— Тут я могу сказать только про коэффициенты. У Месси по отношению к Мбаппе они достаточно низкие. У нас есть несколько интересных ставок, например: Лионель Месси станет чемпионом, лучшим бомбардиром, лучшим игроком финала и лучшим игроком турнира. Так вот здесь коэффициент 4, а у Килиана — 10.

— Понятно, что, скорее всего, лучшим из лучших станет игрок той команды, которая победит в финале. А если говорить локальнее? Какие коэффициенты на голы Месси и Мбаппе?

— Они достаточно близки друг к другу. На то, что забьет Месси, коэффициент 2,65, на то, что этот гол будет первым, — 5, у Мбаппе — 2,8 и 5,2 соответственно.

— Если говорить о том, на что ставить, я понимаю, что советы давать — дело последнее, тем не менее. Думаю, этот вопрос часто задают людям, связанным с букмекерским бизнесом. Какая ставка, на ваш взгляд, самая проходная, что называется, которая зайдет?

— Если честно, очень сложно что-то советовать по поводу каких-то ставок и коэффициентов, поскольку основное тут — математика, но присутствует и элемент удачи. Я бы не брался давать рекомендации в матче с такими практически равными коэффициентами.

— Мне кажется, есть большая вероятность математически, что Месси забьет. Просто даже если связать все вместе: эмоциональный аспект, аспект гения Лионеля, тот факт, что он забивает чуть ли не в каждом матче. Поэтому, на мой взгляд, без мячей он не обойдется, как думаете?

— Я как просто человек, а не представитель компании, наверное, вас бы внутренне поддержал, но в данном случае на мне лежит некий груз ответственности относительно советов и предположений. Мне кажется, наши клиенты должны сами сделать выбор.

— А вся эта свистопляска вокруг Аргентины больше помогает команде или мешает?

— Сложно сказать. Я могу отметить только один факт. До сегодняшнего утра процентное распределение ставок было 45%-10%-45% на исход в основное время. Буквально за час оно качнулось в сторону Франции и стало 40%-10%-50%. То есть на Аргентину начали ставить меньше, чем на Францию. Многие, конечно, хотят, чтобы выиграла латиноамериканская команда, но дейтинг — это математика событий, и тут достаточно часто появляется вопрос, случалось событие ранее или нет. Кроме того, бытует мнение, что ни одна сборная не становилась победителем два раза подряд, но на самом деле это не так. В 1934 и 1938 годах это удалось Италии под руководством тренера Витторио Поццо.

— Просто это было давно, в истории современного футбола такого не случалось. Если Франция завоюет титул чемпиона, это будет очень здорово. Тем не менее большие ставки делают на Аргентину. Пришла информация, что рэпер Дрейк поставил на победу латиноамериканцев $1 млн. А в нашей стране есть подобные случаи?

— У нас как раз есть достаточно большая ставка на Францию, порядка 5 млн руб. с коэффициентом 2,0. Есть люди, которые верят в эту сборную чуть больше. При этом, кстати, мировые качели все-таки качнулись в сторону Аргентины.

— Вот что значит эмоциональная составляющая. Давайте отложим эмоции, их будет сегодня много, когда начнется футбол. Речь идет о финале, и на кону стоит очень много. Скорее всего, команды начнут осторожно, поэтому, наверное, можно говорить о том, что второй тайм будет результативнее, чем первый. Можно посмотреть нам на эти коэффициенты?

— На такой исход они составляют 3,35 на первый тайм, 2,12 — на второй. На мой взгляд, в матче такого уровня в первом тайме игроки будут осторожничать, поскольку любая ошибка чревата проигрышем. Второй уже будет более напряженным. Но у нас есть и ставки на то, что исход решится в дополнительное время и по пенальти.

— Нельзя оставить в стороне бомбардиров. У нас в финале играют четыре претендента на лучшего бомбардира ЧМ. Это Хулиан Альварес, Оливье Жиру, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Как здесь распределяются коэффициенты?

— На то, что победителем, лучшим бомбардиром станет Месси, — 1,9, Мбаппе — 2,2, Жиру — 10, Альварес — 10. У нас также есть и коэффициенты на лучшего игрока турнира: Месси — 1,25, Мбаппе — 4,5, Гризманн — 10, Жиру — 35, Альварес — 35.

— Если отложить в сторону цифры и добавить чуть-чуть эмоций, на ваш взгляд, кто победит?

— Почему-то мне кажется, что это будет Франция.