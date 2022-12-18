Совладелец OR Group Антон Титов обжаловал принятие заявления о его банкротстве

Седьмой арбитражный апелляционный суд 20 декабря рассмотрит жалобу совладельца OR Group (ранее – группа компаний «Обувь России») Антона Титова на определение суда о принятии к производству заявления о его банкротстве.

Признать господина Титова несостоятельным в связи с наличием у него просроченного долга по кредиту на 825,7 млн руб. долга в октябре попросил банк ВТБ. 11 ноября суд принял это заявление к производству. Следующее судебное заседание назначено на 19 января 2023 года.

Заявления о банкротстве компаний OR Group начали поступать в арбитражные суды после 17 октября. Тогда, как сообщал «Ъ-Сибирь», были поданы заявления о признании несостоятельным ПАО «ОРГ», ООО «ОР», ООО «Микрокредитная компания “Арифметика”», ООО «Фабрика С-теп» и ООО «Дизайн-студия». До этого - 2 октября – в первый день снятия моратория на банкротство – кредиторы разместили на портале «Федресурс» сообщения о намерении добиваться признания компаний OR Group несостоятельными.

OR Group объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек, изготавливает обувь под собственными брендами. Группа была основана в 2003 году в Новосибирске, включена в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. В 2022 года входящее в группу ООО «ОР» допустило серию дефолтов по выпускам облигаций. Консолидированная неаудированная выручка OR Group в 2021 году составила, согласно отчету компании, 8,57 млрд руб. По сравнению с 2020 годом этот показатель сократился на 21%.

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Дарья Решетникова