Председатель пермского ЖСК-69 осуждена за присвоение свыше 4 млн рублей

Свердловский районный суд Перми признал председателя ЖСК-69 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное в особо крупном размере). Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил экс-председателя к 2 годам лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб., условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, виновная, занимала пост должность председателя с марта 2014 по июль 2017 года, имела доступ расчетным счетам кооператива и распоряжалась находящимися на них денежными средствами. В результате противоправных действий, ЖСК-69 был причинен материальный ущерб в размере свыше 4,3 млн руб.