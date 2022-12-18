Глава Краснокамска не согласился с замечаниями прокуратуры к проекту муниципального бюджета

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз прокомментировал замечания местной прокуратуры к проекту бюджета муниципалитета на 2023-2025 годы. Ранее надзорный орган отмечал, что в проекте не предусмотрены расходы на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, а также приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения.

Игорь Быкариз рассказал “Ъ-Прикамье”, что проект был принят Краснокамской думы 14 декабря без учета замечаний прокуратуры. «Мы не можем заложить средства на ремонт и реконструкцию сетей в требуемом прокуратурой объеме. Так как доходы бюджета ограничены. Поэтому, расходы на ремонт сетей включены в инвестиционную программу муниципального «Водоканала». От исполнения решений судов мы тоже не отказываемся, но будем действовать постепенно исходя из объемов бюджетных доходов. Работаем в рамках действующих муниципальных программ. Денег на все и сразу у нас нет», - пояснил глава округа.