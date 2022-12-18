Удмуртия осваивает китайский

Аналитики Авито Авто отмечают в Ижевске рост доли машин из Китая в объеме предложения до 11,8%. Увеличение спроса на бренды из Поднебесной происходит в условиях ухода с российского рынка европейских и японских компаний. Это побуждают дилеров заводить в своей линейке хотя бы один китайский бренд. Так, в столице Удмуртии открылся автосалон марки OMODA, являющейся суббрендом автохолдинга Chery. Это первый китайский бренд в линейке ИТС-авто. Ранее дилерские центры других марок автомобилей из Поднебесной открыли компании «АСПЭК-Авто» и «Интерпартнер». Участники рынка основными причинами популярности китайских машин считают ценовое предложение и современный дизайн, а также уход европейских марок. По мнению экспертов, интерес к китайским машинам продолжит расти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников, Коммерсантъ Фото: Михаил Красильников, Коммерсантъ

По данным Авито Авто, в столице Удмуртии на долю китайских брендов в январе-ноябре 2022 года пришлось 11,8% предложений среди новых автомобилей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 7,8%. При этом средняя цена нового авто составила 2,3 млн руб. Эксперты Авито Авто говорят, что самыми популярными брендами у жителей Ижевска стали Haval, Geely и Chery. «За последние несколько лет китайским производителям удалось заметно повысить качество сборки и преодолеть многие “детские болезни”, которые были присущи моделям из Поднебесной в прошлом. На данный момент модели из Китая обладают всеми современными характеристиками, и часто оснащены качественной электроникой»,— прокомментировали эксперты Авито Авто.

Доля предложения растет в том числе за счет открытия в столице Удмуртии автосалонов китайских марок. Так, 10 декабря один из крупных автодилеров Удмуртии ИТС-авто открыл в Ижевске автосалон китайского бренда OMODA, который является частью концерна Chery. На сегодняшний день в автосалоне представлена одна модель. Однако в январе-феврале 2023 года в продаже появится кроссовер, а к весне в линейке будет седан. Под OMODA ИТС-авто отвел площадку, освободившуюся после переезда автосалона Mazda в новое здание.

«Несмотря на все сложности происходящие в мире, мы нашли в себе силы создать что-то новое, сохранить те ценные вещи, которые у нас есть: наших сотрудников, рабочие места, технологии, оборудование. Как говорится: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”. В связи с уходом многих европейских брендов, популярность китайских авто закономерно растет»,— рассказал генеральный директор дилерского центра Вячеслав Маслов.

По его словам, ИТС-авто в ближайшее время планирует обзавестись еще одним китайским брендом в линейке в Ижевске — VOYAH. Это премиальный бренд электромобилей, разработанный китайским производителем DongFeng Motor Corporation. Пока других подробностей он не раскрыл.

Помимо OMODA, в Ижевске на данный момент китайские бренды есть у двух крупных автодилеров. У «Интерпартнер» на данный момент работают автосалоны Chery и Exeed. Сразу четыре марки авто из Поднебесной в Ижевске реализует «АСПЭК-Авто» — Geely, Haval, Great Wall, Datsun.

Участники рынка отмечают, что в условиях ухода европейских и японских брендов автомобилей более доступными остаются китайские, поэтому дилеры стараются иметь в линейки хотя бы одну марку машин из Поднебесной. «Пока что в Ижевске все автосалоны с европейскими брендами открыты, но новых поставок машин они не ждут. Когда все распродадут, куда будут обращаться покупатели? Возможно, часть перейдет на авто с пробегом, но многие обратят внимание на китайского производителя»,— поделилась мнением руководитель отдела продаж OMODA Любовь Красильникова.

Главный причиной успешного развития китайских компаний на российском рынке является ценовое предложение. Директор практики «Стратегия продаж и маркетинга» компании «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев считает, что китайские производители заполнили ценовую нишу как раз между предложениями российских компаний и сильно возросшими ценовыми предложениями остальных игроков. «Второй фактор — дизайн. Китайские компании сильно продвинулись в этом вопросе за последние годы, их машины выглядят очень современно. Также популярность обусловлена удобством эксплуатации китайских авто»,— рассказал господин Малышев.

При этом Кирилл Малышев отмечает, что если АвтоВАЗ не будет получать доступ к современным комплектующим и будет оторван от международного процесса R&D в автомобильной промышленности, то конкурировать с китайскими машинами будет все труднее с каждым годом.

«Если китайские производители увидят успех своих коллег на нашем рынке, это приведет к увеличению их компаний в России. При этом российские и китайские производители не закроют текущий спрос на новые автомобили, поэтому часть покупателей будет ждать возврата западных компаний. Но восстановить объем, который у них был до 24 февраля вряд ли удастся»,— добавил господин Малышев.

Схожего мнения придерживается руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его мнению, китайские автопроизводители понимают все перспективы, которые сейчас открылись для них на российском рынке. «После ухода из страны многих известных брендов, интерес китайских автопроизводителей к отечественному рынку заметно возрос. Chery, Haval, Geely уже имеют твердые позиции в России и получают существенные выгоды. Другие бренды тоже готовы занять освободившиеся ниши»,— прокомментировал господин Корнев. Также он отмечает, что качество китайской продукции постоянно растет.

Вместе с тем Александр Корнев считает, что у дилеров в текущей ситуации не остается иного выхода, кроме как переориентироваться на «китайцев».

«Продавцы видят, что сейчас контракты заключаются только с китайскими брендами. По моим наблюдениям, охотнее всего переходят на продажу китайских авто дилеры американских марок»,— заключил господин Корнев.

Ученый, бизнес-брендолог, руководитель стратегического маркетинга автохолдинга «Барс» Александра Веретено также отмечает, что спрос на китайские авто по сравнению с другими брендами постоянно повышается. «Прежние бренды прекращают свои поставки, потому для дилеров, чтобы удержаться на рынке, сейчас архиважно иметь в линейке китайские марки»,— добавила госпожа Веретено. По ее мнению, доля китайских брендов на рынке Удмуртии, как и в других регионах, продолжит расти.

Татьяна Колегова