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Коммерсантъ FM
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В Воронежской области при пожаре погибли двое детей и четверо пострадали

В селе Хреновое Бобровского района Воронежской области в ночь на сегодня, 18 декабря, загорелся дом многодетной семьи. Родители смогли спасти четверых детей. Тела двух детей 11 и 3 лет были обнаружены при тушении пожара. Об этом сообщили губернатор Александр Гусев и местное управление Следственного комитета России.

«Страшная трагедия произошла ночью в Бобровском районе: на пожаре в многодетной семье Сенатовых погибли двое детей. Еще четверо детей госпитализированы. Семья числилась благополучной. Причину пожара еще предстоит установить. Предварительно это неисправность печного оборудования»,— написал губернатор в Telegram. Он пообещал оказать семье необходимую помощь.

На сайте регионального ГУ МЧС говорится, что сообщение о пожаре поступило около 2:23 мск. Дом размером 12 на 6 метров полностью выгорел, обрушилась кровля. Пожар удалось потушить только через три часа. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анастасия Ларина

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