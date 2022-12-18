В Воронежской области возбуждено уголовное дело после гибели в огне двоих детей

В управлении СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст.109 УК РФ , до четырех лет лишения свободы), по факту гибели двоих детей в результате пожара в частном доме села Хреновое Бобровского района. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2:30 ночи 18 декабря в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Смоленской. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тела 11-летнего мальчика и его трехлетней сестры «со следами термического воздействия». Как отметили в ведомстве, из горящего дома родителям удалось вывести еще четверых детей, среди них трое несовершеннолетних, которым была оказана медицинская помощь. Сотрудники СКР в рамках расследования должны дать правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.

В своем telegram-канале губернатор Александр Гусев выразил соболезнование многодетной семье: «По моему поручению семье Сенатовых будет оказана вся необходимая поддержка». «Семья числилась благополучной,- отметил глава региона. - Причину пожара еще предстоит установить. Предварительно - это неисправность печного оборудования».

Мария Орех